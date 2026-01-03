3日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に昨季までヤクルトで監督を務めた郄津臣吾氏が登場し、ヤクルトの守護神事情について語った。昨季は前半が石山泰稚、後半は星知弥が抑えを担当し、星が17セーブ、石山が14セーブをマークした。今季に向けて昨季45試合に登板して28ホールド・防御率1.05の成績を残した荘司宏太が抑えに名乗りをあげる。高津氏は「まず荘司に関し