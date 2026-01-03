棋士の藤井聡太六冠が、３日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「かまいたちチャンネル」に出演。「かまいたち」の山内健司、濱家隆一と?勝負?した。大スターの登場に濱家は「すごいことが起きてる！」と大盛り上がり。「芸人のＹｏｕＴｕｂｅに出たことはないですよね？」と念押しすると、藤井は「多分初めてだと思います」と笑顔を見せた。３人はその後、将棋くずし（将棋の盤と駒を用いた遊びの一種。山積みの駒を音を立てず