NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、農民から天下人になったとされる豊臣秀吉と、弟・秀長が描かれる。しかし、2人の前半生には謎が多く、後世の書物やドラマで作られたイメージが“事実”のように広まっている。歴史ライターの小林明さんが、史実から「豊臣兄弟」の実像に迫る――。撮影＝川島英嗣名古屋まつりでパレードに参加した2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の豊臣秀長役の仲野太賀さんと織田信長役の小栗旬さん。2025年1