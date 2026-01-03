韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「업글인간（オックルインガン）」の意味知ってる？「업글인간（オックルインガン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、勉強・美容・健康…とにかく自分をアップデートし続ける人に関する韓国語です。いったい、「업글인간（オックルインガン）」はど