1年の豊作や大漁を願って木製の玉を奪い合う神事「玉せせり」が、3日午後、福岡市の筥崎宮で行われました。男たちが奪い合うのは、重さ8キロの木製の玉です。福岡市東区の筥崎宮の正月の伝統行事「玉せせり」は、約600年前の室町時代に始まったとされていて、玉に触れると 災いを逃れ幸運を授かると伝えられています。玉を奪い合う競り子は陸組と浜組に分かれていて、陸組が玉を奉納すれば豊作に、浜組なら豊漁になるとされていま