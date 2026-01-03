歌舞伎俳優の市川團十郎が３日、東京・新橋演舞場で初日を迎えた「初春大歌舞伎」（２７日千秋楽）の昼の部「熊谷陣屋」で熊谷次郎直実を演じた。武将としての生き様、戦乱ゆえの悲劇が描かれる時代物の名作。源平争乱の時代。自らの陣屋に戻った源氏の武将・熊谷次郎直実（團十郎）は、妻の相模（中村雀右衛門）に息子小次郎の活躍と、平家の公達敦盛を討ったことを明かすところへ、恩義ある敦盛の母藤の方（中村扇雀）が姿を