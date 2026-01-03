Ｊ１のＣ大阪が３日、ＤＦ高橋仁胡がオランダ２部アルメレ・シティＦＣに期限付き移籍すると発表した。スペイン出身で、同国１部バルセロナの下部組織でのプレー経験もある年代別日本代表常連の左サイドバック。昨季は負傷もあり２２試合の出場にとどまったが、Ｊ１デビューに初得点も記録するなど着実に力を示している。攻守ともに伸びしろしかない２０歳。Ｃ大阪と提携を結ぶアルメレで、研さんを積む。期限は６月３０日まで