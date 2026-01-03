日銀山形事務所は12月の県内の景気について、13か月連続で「一部に弱めの動きが見られるものの、持ち直している」としました。個人消費が緩やかに回復していることや公共投資の増加などを判断の要因としています。日銀山形事務所は12月の金融経済概況を発表し、県内の景気について「一部に弱めの動きが見られるものの、持ち直している」との判断を13か月連続で据え置きました。項目別では「個人消費」で物価上昇を受けた消費者の節