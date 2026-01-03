県内はきょう、冬型の気圧配置の影響で、平野部でも各地でまとまった雪が積もりました。北陸地方の上空にマイナス36度以下の強い寒気が流れ込んだ影響で、けさの県内は平野部でもまとまった雪が積もりました。積雪量は最大で、朝日町で36センチ、魚津市で32センチ、富山市で29センチ、高岡市伏木で24センチなど、今シーズンで最も積もったところが相次ぎました。気温も冷え込み、けさの最低気温は富山市で氷点下0.1度、高岡