立川競輪場のG3「鳳凰賞典レース」が4日、開幕する。3日は前検が行われた。新S班の寺崎浩平（31＝福井）が26年走り初めを迎える。今年の目標を聞かれ、「しっかりグランプリに乗りたい。自力でタイトルを獲って乗りたいですね」と再び大舞台を目指す覚悟を示した。デビュー7年目。意外にも立川は初参戦となるが、「（法政）大学時代は立川で練習していた。軽くはないイメージ。戻ってきたというか、懐かしい感じがしますね