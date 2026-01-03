キューバのディアスカネル大統領（タス＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラと友好関係にあるカリブ海の島国キューバのディアスカネル大統領は3日、X（旧ツイッター）で「ベネズエラに対する米国の犯罪的な攻撃を非難する」と声明を発表した。「国家によるテロ」と米国を批判し、国際社会に緊急の対応を呼びかけた。ベネズエラの隣国コロンビアのペトロ大統領も3日、Xに「市民の安全を脅かす可能性のある軍事行動を拒絶する」