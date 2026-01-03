都内のメーカーに勤務する40代の女性は、仕事のストレスを忘れるため数年前からタブレットで絵を描き始めました。彼女が生み出したのは、自身の理想と弱さを投影したオリジナルキャラクターです。SNSに投稿すると、同世代の女性たちから共感が集まり、そのキャラクターは彼女にとって孤独を埋める大切な「娘」であり、自身の「分身」とも呼べる存在になっていきました。【写真】似たアカウント名の別人と勘違いされ…SNSで罵倒され