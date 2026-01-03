年末年始を新潟県内で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。3日午後2時すぎのJR新潟駅。大きな荷物を持った家族連れや別れを惜しむ人の姿が多く見られました。JRによりますと、3日の上越新幹線、上りの自由席乗車率は最大200％(越後湯沢発)で、指定席は終日ほぼ満席となっています。＜帰省客は＞「スキー行きました。雪がきれいでした。寒かったです」「雪がすごいたくさんいつもより降って