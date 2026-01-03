函館山公園の設備に不具合が発生した影響で、函館山ロープウェイが当面の間、営業休止となっています。復旧のめどは立っていないということです。函館山ロープウェイの運行会社によりますと、函館山公園にある市が管理する受水槽に不具合が発生した影響で、先月31日(2025年12月31日)から営業を休止しているということです。受水槽は、一時的に水をためておくもので漏水した可能性があり、レストランなどの施設で水が使