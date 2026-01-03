今月12日の成人の日を前に、霧島市で、一足早く「二十歳の祝典」が行われました。霧島市の横川地区で開かれた「二十歳の祝典」には、華やかな振袖やスーツに身を包んだ約30人が参加しました。会場は、120年以上前の開業当時の姿を今に伝える、JR大隅横川駅の木造駅舎です。昔から慣れ親しんだこの駅で、友人たちとの久しぶりの再会を楽しんでいました。（出席者）「久々に昔のメンバーにあえて幸せな気持ち。人