2日夜、雪による路面凍結などにより埼玉県秩父市にある三峯神社の周辺の道路が通行止めとなり、参拝客などが帰れず神社の施設などで一夜を明かしました。埼玉県や警察などによりますと埼玉県秩父市の三峯神社では2日夜、周辺の県道が雪の影響で通行止めとなり参拝客などが帰れなくなりました。神社の駐車場や周辺の道路では、あわせて70台ほどの車が立ち往生するなどし、三峯神社によりますと、およそ130人が神社で一夜を過ごしま