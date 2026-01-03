内戦が続く中東イエメンでは南部の分離独立を目指す勢力が支配地域を拡大させていて、暫定政権を支援するサウジアラビアが空爆を行うなど、緊張が高まっています。2日に公開されたのは、サウジアラビア軍がイエメンの分離派勢力「南部暫定評議会」の支配地域を空爆したとされる映像です。イエメンでは暫定政権軍と武装組織フーシ派との間で内戦が続いています。分離派勢力「南部暫定評議会」は、反フーシ派として暫定政権側と協調