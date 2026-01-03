南阿蘇村では成人の日を前に3日、「二十歳の誓い」が開かれました。■誓いの言葉読み上げ金瀬拓海さん「今度は私たちが誰かを支えられる大人へと自覚を持って歩み出します」 南阿蘇村役場で開かれた式典にはことし3月までに20歳になる約70人が参加しました。式典では太田吉浩村長が10年前の熊本地震に触れ、「復興を成し遂げた村の姿こそ根底にある強さの象徴」と述べ「多くの方々への感謝を忘れず自分らしく誇りを持って歩ん