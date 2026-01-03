3日午後、新潟県長岡市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事のあと、この家に住む75歳の男性と連絡が取れていません。3日午後1時20分すぎ、長岡市宮原2丁目の杉生隆夫さん(75)の住宅で「1階東側から火が上がっている」と近所の人から消防に通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、この火事で杉生さんの住宅1棟が全焼。焼け跡からは1人の遺体が見つかっています。警察は火元