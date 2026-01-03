「新春賞」（３日、園田）３番人気のラッキードリームが逃げ切り、２０２４年６月の六甲盃以来となる重賞１３勝目を挙げた。２着は７番人気のナムラタタが最後方から巻き返して続き、３着には４番人気のエイシンレジュームが直線で最内を伸びて入った。１年半ぶりの重賞制覇でラッキードリームが復活のノロシを上げた。「前走より調子は良かった。内枠だけが心配だった。ゲートの駐立が難しかったが、何とか出てくれて最後ま