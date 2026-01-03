◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、2年ぶり出場の東海大は往路の10位から12位に落とし、シード権獲得はならなかった。山下りの6区で水野夢大（2年）が区間19位でシード圏外の12位へ。8区のロホマン・シュモン（4年）は11位まで戻したものの、10位との約1分差を縮められなかった。両角速監督は「6区はスタートで後ろと12秒しか