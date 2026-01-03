熊本市の鶴屋百貨店で2日、初売りが行われました。鶴屋百貨店の初売りは午前2時頃から列ができたということで、予定より1時間以上早く開店しました。ことしは人気の食品詰め合わせなど約2万個の福袋が用意され、お目当てのものを客が次々と買い求めていました。■購入客「10個くらい（買った）かな」「大満足です。いい年になります。」 一方、アミュプラザくまもとでは新年の祈願祭が行われました。JR九州の関係者がことし1年