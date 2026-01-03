昨年2月に亡くなったチームメートの皆渡星七さんの名前をもじった「★7」を腕に記した青学大・佐藤愛斗＝神奈川県平塚市（代表撮影）第102回東京箱根間往復大学駅伝で総合3連覇を果たした青学大の選手らは体の一部に、昨年2月に悪性リンパ腫で死去した当時3年生の皆渡星七さんの名前を示す「★7」を黒色のペンで記して今大会に臨んだ。同学年で9区区間賞に輝いた佐藤有は「本当にいい仲間だった。みんなが（皆渡さんを）思って