「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）往路１７位だった帝京大が驚異的な追い上げで、９位で３年連続シード権を獲得した。最終１０区では鎗田大輝（４年）が“アクシデント”を乗り越え激走した。９区終了時点で１０位まで１３秒差だった１１位の帝京大のアンカー鎗田大輝（４年）が快走。１３・３キロ地点で日大、中央学院大を抜き９位に浮上。日テレの速報サイトでは当初１６・５キロ地点では２校に１６