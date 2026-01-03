2026年が明けた。年明けの風物詩で楽しみのひとつといえば、百貨店の初売りだ。福袋を目当てに早朝から人が集まり、寒さの中で開店を待つ行列ができる。しかし、混雑する場面ほど起きやすいのが、列の途中に「知り合いだから」と合流する「割り込みトラブル」だ。あるデパートの初売りに訪れた山田真由子さん（仮名・40代）は、2025年の年明け、まさにその瞬間に遭遇した。「あ、いたいた〜」と近づく女性合流の空気に凍る行列山