◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）北海道上富良野町出身で、札幌山の手高から山梨学院大に進学した大杉亮太朗（２年）は７区を走り、１時間４分７秒で区間１３位だった。前回大会では同区で、１時間４分４８秒で１６位。タイムも４１秒短縮する成長を見せた。チームは総合１７位で、目標とするシード権獲得に