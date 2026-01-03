【新華社北京1月3日】世界では最近、多くの国の政府や政府要人が改めて「一つの中国」原則の順守を表明し、「台湾独立」分裂行為と中国への内政干渉に反対し、国の主権と領土の一体性を守る中国政府のあらゆる努力を揺るぎなく支持していく考えを示した。セルビアのブチッチ大統領は中国企業が建設する「ドナウ回廊」高速道路の建設現場を視察した際、セルビアは「一つの中国」原則を政治面で全面的に支持するとし、台湾が中国