ボートレース平和島伝統の正月開催「第55回東京ダービー」が6日間の日程で、4日に開幕する。伏田裕隆（42＝東京）といえば、多少器用さには欠けるものの、豪快な捲りで大駆けがあるタイプ。3日に行われた前検日は、いきなりチルトをMAXの3度に上げて、スタート練習に臨んだ。「ソコソコ伸びていたと思います。スタートを全速で行くのが条件になりますけど、全速なら捲れる感じ。1号艇の時だけは考えますけど、正月ですしね。