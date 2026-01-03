嵐の二宮和也（42）が“家主”を務めるフジテレビ系「二宮ん家」（後4・15）が3日に放送され、携帯の待ち受け画像にすると運気が上昇する“最強開運パワーパーソン”が発表された。昨年は二宮が、レゲエグループ「湘南乃風」のSHOCKEYEが首に白蛇を巻き付ける写真を待ち受けにしていることを明かし、2024年の調子が良かったことを報告していたが、今年も「2026年、運気が上がる最強待ち受けランキング」というテーマでトーク