ボートレースからつのG3オールレディース「NewYearCup」が4日に開幕する。年末を盛り上げた遠藤エミら好メンバーが集結。3日はエンジン抽選など前検作業が行われた。前節の優勝戦進出モーターが3基出ている。32、54、57号で、中でも54号機を手にした関野文（32＝大阪）の感触が良かった。直前のシリーズで優勝戦1号艇（4着）だった森永淳が乗っていた良機だ。「体感は良かった。スタートは早すぎて分からなかったけど、