山陽自動車道では、大雪の影響で続いていた通行止めは、3日午後2時45分に全面解除されました。一時は、最大23キロの渋滞が発生したということです。2日夜、高速道路上で車30台が立ち往生し、広島県の大竹ICから廿日市ICの上下線で通行止めとなりました。3日早朝には、山口県から広島県に向かう上り線でも立ち往生が発生し、通行止めとなりました。大雪による通行止めは解除されましたが周辺の道路では交通への影響が続いています。