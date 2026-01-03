あすは、大陸から高気圧が張り出してくるため、西から冬型が緩みそうです。一方、北日本では冬型が続く予想です。北陸から北日本の日本海側を中心に午後になると、再び雪の範囲が広がるでしょう。西日本や東日本の太平洋側は晴れる所が多くなりそうです。空気が乾燥するので、火の元・火の取り扱いにはお気をつけください。最低気温は、けさよりやや高い所が多いものの、それでも5℃を下回る所がほとんどでしょう。北海道は各地、