年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが始まりました。広島に帰省「すごろくとかしたし、お泊まり楽しかったです」福岡に帰省「（帰省は）2年ぶりくらいですね」「父親の肩たたきですね。子どもの頃を思い出しながら」3日、東京駅では帰省先や行楽地から戻る家族連れなどの姿が多く見られました。JR各社によりますと、午後4時半の発表で東海道新幹線の上りは指定席がほぼ満席となっているほか、東北、上越