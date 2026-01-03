年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュはピークを迎えていて、JR秋田駅は終日混雑しています。JR秋田支社によりますと3日、東京に向かう上りの秋田新幹線は終日満席でUターンラッシュのピークとなっていますJR秋田駅では朝から年末年始をふるさとで過ごした人たちが家族との別れを惜しむ姿が見られました。男性「もうずっと実家の方でゆっくりとお酒飲みながら過ごさせていただきました。