【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの山田涼介、知念侑李、八乙女光、SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）らが出演する『スクール革命！』が、1月4日10時より番組史上初となる「お正月スペシャル」を放送する。 ■内村光良×書道家・武田双雲が「長すぎる筆書き初め」に挑む この日の放送では、「子供たちよ！これが日本のお正月だ！スクール革命！お正月スペシャル！」と題