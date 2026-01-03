年末年始をふるさとなどで過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。新函館北斗駅や新千歳空港では別れを惜しむ人たちの姿が見られました。JR新函館北斗駅では、年末年始を道内で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。（茨城へ戻る人）「雪遊びで家にかまくら作ったりすべり台を作ったりして楽しかった」また、空の玄関口・新千歳空港でも大きなスーツケースを