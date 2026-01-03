5位でゴールする中大の吉中祐太＝東京・大手町第102回東京箱根間往復大学駅伝は3日、復路5区間が行われ、往路3位から逆転を狙った中大は、前回に続き5位に終わった。9区に投入したエース吉居が区間8位にとどまり、トップの青学大に1分以上差を広げられた。藤原監督は、吉居が10日ほど前に脚を痛めていたと明かし「マネジメント側の私のミス。悔しいの一言」と言葉を絞り出した。当初は前回大会で独走した1区を任せる予定だった