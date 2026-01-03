【モデルプレス＝2026/01/03】元SKE48の大場美奈が2026年1月3日、自身のInstagramを更新。鏡餅の着ぐるみを身に着けた息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】夫はプロ野球選手 元SKE「ブルベっぽいからお餅がとても似合う」0歳息子との2ショット◆大場美奈、息子の「鏡餅姿」披露大場は年始の挨拶とともに「3人家族になって初めての年末年始」と綴り、長男との2ショットや正月の食卓など複数の写真を披露。「こう