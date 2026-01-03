これは筆者の友人Aさんのお話です。義母はAさんに対して、常に見下した冷たい態度をとる人でした。とある年のお正月、その嫁姑トラブルは決定的な事態となり、ついにAさんは限界を迎えます。その出来事と結末とは？ 常に嫁の心をえぐる義母