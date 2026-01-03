第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。2日の往路1区では、3選手が従来の区間記録よりも速く駆け抜ける超高速レースに。“幻の区間新”となった力走にファンから喝采が送られている。ド派手な幕開けとなった。1区（21.3キロ）は国学院大の青木瑠郁（4年）が