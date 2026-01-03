福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」MVサムネイル 福山雅治が『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画で披露した『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のミュージックビデオのFull ver.が公開された。【動画】福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」（映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌）MVミュージックビデオのトータルプロデュースは本楽曲の作曲・編曲・プロデュース福山雅治本人。グレーの