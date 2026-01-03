連休最終日は関東から九州の太平洋側を中心に晴れるでしょう。北海道から北陸の雪も、一時的に小康状態になりそうです。ただ、冬型の気圧配置が続くため、昼間も北風が冷たいでしょう。連休最終日4日(日)は日本海側の雪や雨エリアは縮小傾向北海道は、日本海側は断続的に雪が降りますが、降り方が強まることはないでしょう。太平洋側は日差しが届く見込みです。東北は、日本海側は雪が降ったり止んだりで、青森県や秋田県は吹雪く