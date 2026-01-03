KIRITOとLM.Cによる初の2マン公演『SPECIAL VERSUS LIVE 「CONTACT」 KIRITO vs LM.C』が、4月4日に東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で開催されることが決定した。PIERROTの事実上のラストライブおよび解散発表から約20年を経て、ついに初の2マンが実現する。【ライブ写真】PIERROT30周年ライブアツいライブ写真がたっぷり！1994年に結成されたPIERROTは、2006年4月12日に解散を表明。その後、ボーカルのキリト