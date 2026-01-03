◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、総合優勝4回の名門・東洋大は14位に終わり、連続シードが20年で途切れた。来年は予選会からの挑戦となる。1区こそ松井海斗（2年）が区間3位で滑り出したものの、2区の西村真周（4年）が区間19位と振るわず、往路17位と流れを失った。復路でも順位を上げられず、ばん回できなかった。酒井俊幸