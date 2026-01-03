埼玉県秩父市の三峯神社で2日夜から3日、近くの県道が雪のため通行止めとなり、参拝客ら約130人が帰宅できず、境内の建物で一夜を明かした。県や神社が3日明らかにした。県によると、通行止め解除のめどは立っていない。神社は宿坊の広間やロビーを開放して参拝客らを受け入れ、食事を提供した。市も水や軽食、毛布などを配布した。近くの駐車場で車中泊した人もいた。県や県警によると、県道で降雪や路面凍結の影響とみられ