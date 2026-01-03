中村芝翫、三田寛子夫妻の次男で歌舞伎俳優の中村福之助（28）が3日、「初春大歌舞伎」（27日まで、東京・新橋演舞場）で舞台復帰した。昨年11月の歌舞伎座公演と、12月の「湯河原歌舞伎舞踊公演」を体調不良で休演していた。昨年12月9日に行われた会見では「昨日（同8日）退院しての今日なんです。ぼちぼちです」と体調について語っていた。福之助はこの日、昼の部「鳴神」で鳴神上人をつとめ、大きな拍手と、たくさんの「成駒屋