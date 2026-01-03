元パラグアイ代表であり、バイエルン・ミュンヘンやブラックバーンなどで活躍したFWロケ・サンタ・クルスが1月1日に母国パラグアイのクラブ・ナシオナルと新たな契約を結んだ。オリンピア・アスンシオン、リベルタに続き、パラグアイに戻ってから3番目のクラブとなる。同クラブはSNSに「彼はこれまでの経験とリーダーシップをすべて注ぎ込み、成功を目指して尽力してくれる」と歓迎の意を示した。現在44歳のサンタ・クルス。18歳で