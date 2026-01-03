元ウェストハムのFWマイケル・アントニオ（35）は現在フリーの状況が続いているが、新天地への加入が近づきつつあるようだ。2015年より所属したウェストハムを今夏退団したアントニオは2024年12月に交通事故に遭い、選手生命が危ぶまれる大怪我を負った。その後同選手はトップチームでの出場がないまま、ウェストハムを離れることになったが、現役続行を明言していたこともあり、次のチームがどこになるのか注目を集めていた。そん