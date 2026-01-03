年末年始をふるさとですごした人たちのUターンラッシュがピークを迎え、金沢駅は家族連れで混雑しました。孫を見送る人「ぎゅー」金沢駅は午前中から、スーツケースや土産物を手にした多くの家族連れで混み合い、見送りに来た人と別れを惜しむ姿が見られました。JR西日本金沢支社によりますと、3日に東京方面に向かう北陸新幹線「かがやき」と「はくたか」の指定席は始発からの34本全てで満席となりました。男の子「（楽しかったこ