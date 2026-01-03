4日（日）は日本の南へと高気圧が移動し、北日本中心の冬型の気圧配置となる見通しです。そのため、北日本や北陸では雲が多く、日本海側を中心に雪や雨の降る所があるでしょう。特に北陸付近は大気の状態が不安定となりやすく、雷を伴った雪や雨の降る所もある見込みです。東日本の太平洋側は概ね晴れますが、西日本や南西諸島は雲が広がりやすいでしょう。最高気温は北海道では平年より低い所がありますが、その他の地域はだいた